هذه هي مرشحة إيفانكا ترمب لرئاسة البنك الدولي

ينظر البيت الأبيض في ترشيح "إندرا نويي" الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس الإدارة لشركة بيبسي كولا، لتولي منصب رئيس البنك الدولي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن العديد من الأشخاص المطلعين على المسألة، إن الترشيح جاء بواسطة إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لكن هناك من يرى أن عملية الترشيح والاختيار لا تزال في المراحل المبكرة.

وقد تنحت نويي عن وظيفتها بالبيبسي كولا في أكتوبر الماضي، بعد أن قادت الشركة المعروفة لمدة 12 عامًا.

غير أنه من غير الواضح إن كانت نويي نفسها سوف تقبل المهمة أم لا، مع ذلك فقد أشارت إيفانكا إليها بوصفها "موجهة" و"ملهمة"، بحسب ما ذكر تقرير الصحيفة الأميركية.

غير أن دعم إندرا نويي لمرشحة الرئاسة الأميركية السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد يقف عقبة دون إكمال ترشيحها لهذا المنصب الرفيع.

ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من نفي البيت الأبيض من أن ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا كانت تتنافس على منصب رئيس البنك الدولي.

وبدلًا من ذلك، فقد أكد البيت الأبيض أن إيفانكا كانت تشرف على بحث داخلي عن المرشحين للوظيفة المرموقة.

وأصبحت رئاسة البنك شاغرة بعد أن أعلن جيم يونغ كيم الأسبوع الماضي أنه سوف يستقيل عن منصبه كرئيس اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

ولم يرد البيت الأبيض على التقارير المتعلقة بهذا الموضوع بعد.

وقد تولى الكوري الجنوبي جيم يونغ كيم الرئيس الثاني عشر للبنك الدولي الرئاسة مطلع يوليو عام 2012 بترشيح من باراك أوباما.