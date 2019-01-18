بعد رسالتها.. ترمب يلغي زيارة خارجية لرئيسة مجلس النواب

أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس ،بأن زيارتها لكل من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه السابع والعشرين.

ولم يتضح بعد ما الرحلة التي كان يقصدها ترمب. وعادة لا يتحدث النواب علناً عن رحلاتهم الخارجية قبل حدوثها لأسباب أمنية.

وعادة ما تستخدم رئيسة مجلس النواب طائرة عسكرية للرحلات الخارجية، ويبدو أن هذا هو الأساس الذي استند عليه ترمب في تحركه بصفته القائد الأعلى للقوات الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، "علق قدرتها على استخدام الطائرات العسكرية والتي ينبغي الموافقة عليها" من وزارة الدفاع.

وأضافت "كما أوضح في رسالته، ما زال بوسعها أن تذهب لكن عليها أن تقوم بذلك (على متن رحلة) تجارية".

وكتبت بيلوسي وهي ديمقراطية أمس الأربعاء رسالة للرئيس الجمهوري تقترح فيها أن يؤجل خطاب حالة الاتحاد السنوي، وهو تقليد يحدد فيه الرئيس أهداف إدارته للعام المقبل، ما لم تعاود الحكومة ممارسة عملها.

وقالت بيلوسي في وقت سابق اليوم إنها لم تتلق رداً من البيت الأبيض، كما لم يرد ترمب على الاقتراح في رسالته.

وكتب ترمب في الرسالة "بسبب الإغلاق يؤسفني إبلاغك بأن رحلتك إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان تأجلت.. سنعيد تحديد موعد لهذه الجولة التي تستمر سبعة أيام عندما ينتهي الإغلاق".