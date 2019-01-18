ترمب يلغي رحلة "وفد دافوس" بسبب الإغلاق الحكومي

ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، رحلة الوفد الأميركي إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قائلاً إن هناك حاجة لبقاء المسؤولين الأميركيين في واشنطن لمواجهة أزمة إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه "بالنظر إلى وجود 800 ألف موظف أميركي رائعين لا يستلمون رواتبهم، ولضمان أن باستطاعة فريقه المساعدة كما يجب، ألغى الرئيس ترمب رحلة وفده إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا".

وكان وزير الخزانة، ستيف منوتشين، من بين الخمسة الكبار في الوفد، الذي يضم أيضاً وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير التجارة، ويلبر روس، والممثل التجاري، روبرت لايتهايزر، ومساعد الرئيس، كريس ليدل.

كما ألغى ترمب في اللحظة الأخيرة رحلة مقررة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى أفغانستان بواسطة طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، معيداً السبب إلى الإغلاق الحكومي.

وتأثر نحو 800 ألف موظف فيدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي، لرفض ترمب توقيع الميزانية لعدد من الإدارات، في رد على رفض الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك.