قمة ثنائية بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية نهاية فبراير

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب سيعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، أواخر فبراير/ شباط.

جاء الإعلان بعد أن التقى ترمب مع كيم يونغ تشول كبير مفاوضي بيونغ يانغ في الملف النووي، ووسط جهود دبلوماسية في واشنطن ترافقت مع زيارة المسؤول الكوري الشمالي، الذي رأس من قبل جهاز المخابرات، ويعد شخصية متشددة.

وتعد الزيارة مؤشراً نادراً على تحرك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان "الرئيس دونالد ترمب التقى مع كيم يونغ تشول لمدة ساعة ونصف الساعة لبحث نزع السلاح النووي وعقد قمة ثانية قد تتم في أواخر فبراير. الرئيس يتطلع للقاء الزعيم كيم في مكان سيعلن عنه في تاريخ لاحق".

ورحبت سيول بالإعلان عن عقد قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بحسب ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية السبت.

وأضافت الرئاسة في بيان أن سيول تأمل بأن يشكل هذا اللقاء "تحولاً" لصالح السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض الجمعة أنّ القمة المقبلة بين ترمب وكيم ستُعقد "أواخر شباط/فبراير" .

لا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات

وعلى الرغم من الإعلان عن عقد قمة ثانية فلا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات بشأن طلبات الولايات المتحدة بأن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية، الذي يهدد الولايات المتحدة أو طلب بيونغ يانغ رفع عقوبات مفروضة عليها.

وقبل ساعات من وصول كيم يونغ تشول كشف ترمب، الذي أعلن بعد يوم من قمة سنغافورة في يونيو حزيران أن الخطر النووي الذي تمثله كوريا الشمالية انتهى، النقاب عن استراتيجية أميركية منقحة للدفاع الصاروخي خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل "تهديدا غير عادي" ومستمر.

وانتهت القمة الأولى بالتزام مبهم من كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبرها واشنطن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

جاء الاجتماع، الذي عقد، الجمعة، في المكتب البيضاوي، بعد محادثات استمرت 45 دقيقة بين المبعوث الكوري الشمالي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت وزارة الخارجية بعد الاجتماع أن بومبيو أجرى "نقاشاً جيداً" مع كيم يونغ تشول "بشأن الجهود لتحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الرئيس ترمب والزعيم كيم جونغ أون خلال قمتهما في سنغافورة"، ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.