غوتيريس: حان وقت استئناف المحادثات بين أميركا وكوريا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، الجمعة، على ضرورة استئناف #مفاوضات جادة بين #الولايات_المتحدة و #كوريا_الشمالية بشأن نزع الأسلحة النووية في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مع مبعوث كوري شمالي في البيت الأبيض.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي "نعتقد أنه حان الوقت لضمان استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن يتم وضع خريطة طريق بوضوح لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

واجتمع مبعوث كوري شمالي بارز مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض بعد إجراء محادثات مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، الجمعة ضمن مساعٍ دبلوماسية تهدف لتمهيد الطريق لقمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتمثل زيارة كيم يونغ تشول الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، مؤشراً نادراً على تحرك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة العام الماضي.