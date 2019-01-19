ترمب: الأخبار الكاذبة هي "عدو الشعب"

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حسابه على تويتر، إن "الأخبار الكاذبة هي حقاً عدو الشعب".

وكان موقع "بازفيد نيوز" الأميركي، ذكر الخميس، بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفيدرالية لم يكشفهما، أن ترمب طلب من محاميه السابق، مايكل كوهين، أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس عام 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.

Fake News is truly the ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2019

لكن المدعي الخاص، روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، وصف المعلومات تلك بــ"غير الدقيقة".

وفور تصريح مولر، نقل ترمب في تغريدة لقطة لشاشة تلفزيون "فوكس نيوز" خلال بث توضيحات المدعي الخاص. وبعد ذلك رحب الرئيس الأميركي بإعلان فريق مولر. وبعد تغريدات انتقد فيها الموقع الإخباري، كتب "يوم حزين للصحافة لكنه يوم عظيم لبلدنا".

من جهته، قال رئيس تحرير "بازفيد نيوز"، بن سميث، في تغريدة على تويتر: "نؤكد ثقتنا في تحقيقنا وفي المصادر التي غذته، وندعو المدعي الخاص إلى توضيح ما يعترض عليه".