إعلان مهم لترمب اليوم بشأن الإغلاق الحكومي والحدود

قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب ، في تغريدة له على تويتر إنه سيقوم بإعلان مهم بشأن #الإغلاق_الحكومي والحدود اليوم السبت.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ يناير ٢٠١٩

وكتب ترمب على تويتر "سأصدر إعلاناً هاماً بشأن الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية والإغلاق (الحكومي) بعد ظهر غد الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مباشرة من البيت الأبيض"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، رحلة الوفد الأميركي إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قائلاً إن هناك حاجة لبقاء المسؤولين الأميركيين في واشنطن لمواجهة أزمة إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه "بالنظر إلى وجود 800 ألف موظف أميركي رائعين لا يستلمون رواتبهم، ولضمان أن باستطاعة فريقه المساعدة كما يجب، ألغى الرئيس ترمب رحلة وفده إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا".

وتأثر نحو 800 ألف موظف فيدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي، لرفض ترمب توقيع الميزانية لعدد من الإدارات، في رد على رفض الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك.

ولوح ترمب في السابق بخيار إعلان #حالة_طوارئ على الصعيد الوطني إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المشرعين. وقال الاثنين الماضي إنه لا يتطلع للقيام بذلك.

وأغلقت الحكومة الاتحادية جزئيا بسبب طلب ترمب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية. ويرفض الديمقراطيون إجراء المزيد من المفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة.