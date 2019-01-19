ترمب سيلتقي عائلات ضحايا هجوم منبج في قاعدة دوفر الجوية

المصدر: واشنطن - العربية.نت، فرانس برس

أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب السبت أنه سيلتقي عائلات الضحايا الأميركيين الأربعة الذين قتلوا الأربعاء في هجوم انتحاري في #منبج في سوريا، وذلك خلال مراسم إعادة جثامينهم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب في تغريدة "سأغادر إلى دوفر لأكون مع عائلات أربعة أشخاص مميزين خسروا حياتهم وهم يخدمون وطننا!".

ودوفر قاعدة جوية في ديلاوير الواقعة شمال #واشنطن والتي منها تعود عادةً جثامين العسكريين الأميركيين الذين يقتلون في عمليات في الخارج.

وقتل 19 شخصاً بينهم عسكريان أميركيان وموظف أميركي مدني ومتعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية في هجوم انتحاري في منبج تبناه تنظيم داعش.

وهذا أعنف هجوم يطاول القوات الأميركية الموجودة في سوريا منذ عام 2014.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان ترمب غير المتوقع سحب القوات الأميركية من سوريا. وبرر ترمب قراره بالقول إن تنظيم #داعش قد هزم.

وبعدما نجح في التوسع في #سوريا والعراق في عام 2014، أصيب التنظيم بانتكاسات ميدانية عدة في العامين الأخيرين، وبات وجوده محصوراً في جيب صغير في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.