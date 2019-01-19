فنادق أميركية تجهز غرفاً مجانية لمتضرري الإغلاق الحكومي

أعلنت جمعية فنادق نيويورك أن الموظفين الفيدراليين الذين حرموا من رواتبهم بسبب الإقفال الجزئي للإدارات الرسمية سيتمكنون من الاستفادة من غرف مجانية في حال اضطروا إلى المجيء إلى عاصمة البلاد المالية.

وأوضحت الجمعية التي تمثل 280 فندقاً في نيويورك في بيان "لا نريد أن نرى أي شخص بحاجة للتواجد في نيويورك يمتنع عن ذلك بسبب صعوبات مالية" عائدة إلى إقفال الإدارات.

وأضافت "أكان الأمر يتعلق بمشكلة عائلية أو صحية تتطلب المجيء إلى #نيويورك سنقوم بكل ما في وسعنا لتوفير مسكن لفترة محدودة للذين يحتاجون ذلك بشكل عاجل".

وتعتبر فنادق نيويورك من الأغلى في #الولايات_المتحدة رغم إمكانية الحؤول على حسومات كبيرة في كانون الثاني/يناير.

والإدارات الأميركية الفيدرالية مشلولة جزئيا منذ 22 كانون الثاني/يناير بسبب المواجهة حول الميزانية بين الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس دونالد ترمب حول تمويل بناء جدار عند الحدود مع #المكسيك لمكافحة الهجرة.

وتحرم هذه الأزمة، وهي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، نحو 800 ألف موظف فيدرالي من رواتبهم.

وتكثر في الأيام الأخيرة المبادرات لمساعدة الموظفين المعنيين، من تقديم وجبات مجانية إلى جمع أموال مرورا ببطاقات لحضور حفلات موسيقية.