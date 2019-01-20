ترمب يشن هجوماً عنيفاً على نانسي بيلوسي: فقدت السيطرة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالتصرف بـ"طريقة غير منطقية" بعد رفضها عرضا قدمه الرئيس الأميركي يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفي هجوم عنيف عبر حسابه في "تويتر"، ذهب ترمب إلى حد الطلب من بيلوسي "تنظيف شوارع سان فرانسيسكو حيث تقيم".

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

وكتب ترمب: "نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار لدرجة أنها أضحت رسمياً ديمقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة".

وأضاف: "عليك تنظيف شوارع سان فرانسيسكو المقززة".

وكان ترمب أخذ على بيلوسي في تغريدة سابقة رفضها العرض الذي اقترحه، السبت، لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

واقترح ترمب أن يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون الترحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم تر فيه تنازلاً للخروج من المأزق بل "تجميعاً لمبادرات سبق أن رفضت لأنها غير مقبولة".

وغرد ترمب، الأحد، أن على بيلوسي والحزب الديموقراطي "القيام بما يفيد البلاد والسماح للأفراد بمزاولة عملهم".

يذكر أن نحو 800 ألف موظف فيدرالي والعديد من المتعاقدين، تأثروا بالإغلاق الحكومي الجزئي، لرفض ترمب توقيع الميزانية لعدد من الإدارات، في رد على رفض الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك.

وأغلقت الحكومة الاتحادية جزئيا بسبب طلب ترمب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية. ويرفض الديمقراطيون إجراء المزيد من المفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة.