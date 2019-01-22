بومبيو: نعمل على تشكيل تحالف ضد إيران وداعش

أكد وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، أن الإدارة الأميركية تعمل على "مواجهة مغامرات النظام الإيراني"، من خلال تشكيل تحالف يستهدف طهران وكذلك تنظيم #داعش.

وأضاف بومبيو في كلمة أمام المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس عبر القمر الصناعي: "سنحتاج إلى تحالفات لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن " #إيران تسعى جاهدة للحد من حرية واستقلال #العراق".

كما لمح بومبيو إلى "تفاؤل كبير بإمكانية إحراز تقدم في اليمن".

وحول ملف التسوية في الشرق الأوسط، أوضح بومبيو أن "هناك طرقا لتشجيع #إسرائيل والفلسطينيين على الجلوس سويا".

وفي تصريح حول ملف بيونغ يانغ، توقع بومبيو تحقيق مزيد من التقدم بحلول نهاية الشهر المقبل في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.

وقال: "سيكون لدينا مؤشر جيد آخر على الطريق" مع كوريا الشمالية بحلول نهاية فبراير/شباط".