من هي كامالا هاريس التي رشحت نفسها لرئاسة أميركا؟

كامالا هاريس التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، من الحزب الديمقراطي، هي أول امرأة سمراء البشرة تعلن ترشحها للرئاسة، عُرفت بحزمها الشديد في قضايا تهريب المخدرات والعنف الجنسي، وهذه حقائق عنها.

اسمها الكامل كامالا ديفيز هاريس وهي من مواليد 20 أكتوبر 1964 بأوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

في 2016 انتخبت كامالا عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي عن كاليفورنيا، وقد كانت تعمل مدعية عامة بالولاية نفسها من 2011 إلى 2017.

تعتبر أول أميركية لأم من جذور #هندية، تعمل كسيناتورة بالإضافة إلى كونها الثانية من ناحية كونها أميركية ذات أصول إفريقية.

والدها من #جامايكا وقد درس في #جامعة_ستانفورد، أما والدتها فهي ابنة دبلوماسي هندي وكانت باحثة في مجال السرطان.

شقيقتها الصغرى مايا محامية في مجال السياسات العامة.

بعد أن درست العلوم السياسية والاقتصاد وحصلت على بكالوريوس في عام 1986 من جامعة هوارد، حصلت على شهادة في القانون عام 1989 من كلية هاستينغز.

مسيرتها العملية

عملت في الفترة من 1990 إلى 1998 نائبًا للمدعي العام في أوكلاند بكاليفورنيا، حيث كسبت سمعة طيبة وهي تلاحق قضايا الاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي وعنف العصابات.

ترقت في عملها لتصل في عام 2004 إلى منصب محامي المقاطعة إلى أن انتخبت في عام 2010 في منصب المدعي العام في كاليفورنيا ورغم أن ذلك جاء بهامش ضئيل، إلا أنها كانت أول امرأة وأول أميركية إفريقة تصل لهذا الموقع.

خلال عملها أظهرت استقلالًا سياسيًا ورفضت ضغوط إدارة الرئيس #أوباما على سبيل المثال في تسوية قضايا على الصعيد الوطني ضد مقرضي الرهون العقارية.

واشتهرت بخطابها الذي ألقته في المؤتمر الوطني الديمقراطي في عام 2012 الذي رفع من مكانتها على مستوى البلاد.

بعدها بسنتين تزوجت من المحامي دوغلاس إيمهوف.

مجلس الشيوخ

سلكت من ثم طريقها كنجمة صاعدة داخل #الحزب_الديمقراطي إلى أن أعلنت في عام 2015 ترشحها لمجلس الشيوخ.

طالبت خلال حملتها بإجراء إصلاحات في مجال الهجرة والعدالة الجنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق المرأة الإنجابية، وقد فازت بسهولة في الانتخابات عام 2016.

بعد دخولها المجلس، في يناير 2017 عملت هاريس في لجنتين هما اللجنة القضائية ولجنة الاستخبارات، من بين مهام أخرى أوكلت لها.

وقد اشتهرت بأسلوبها القضائي في استجواب الشهود خلال جلسات الاستماع التي أثارت انتقادات من أعضاء المجلس من الجمهوريين.

نشرت مع مطلع العام كتاب مذكراتها بعنوان "الحقيقة التي نمسك بها.. رحلة أميركية".