استقالة أكبر دبلوماسي أميركي للشؤون الأوروبية

استقال ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية من منصبه، حسبما أفاد خطاب الاستقالة الذي حصلت رويترز على نسخة منه الثلاثاء.

وقال ميتشل في خطابه إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي يحمل تاريخ الرابع من يناير كانون الثاني، إنه أنجز أهدافه الوظيفية ويرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته الصغيرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على أسئلة بشأن استقالة ميتشل التي جاءت في وقت تشهد فيه علاقات الولايات المتحدة توترا مع عدد من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين، بسبب قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وسحب القوات الأميركية من سوريا في الآونة الأخيرة.

لكن بومبيو قال على تويتر إن ميتشل قام "بعمل رائع كمساعد للوزير".

وقال ميتشل في خطاب استقالته إنه ساهم في صياغة استراتيجية الإدارة بشأن أوروبا، وأشاد بجهود فريق العمل معه في مكتب شؤون أوروبا بوزارة الخارجية.

وأضاف "فخور بما حققناه بشأن وضع وبدء تنفيذ استراتيجية أوروبا المتكاملة، دعماً لاستراتيجية الأمن الوطني واستراتيجية الدفاع الوطني".