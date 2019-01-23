اعتقال 3 في ميشيغان تآمروا لتقديم دعم مادي لـ"داعش"

وجه الادعاء الفيدرالي اتهامات لثلاثة من سكان ولاية ميشيغان الأميركية بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش".

وأفاد الادعاء أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي ) اعتقلوا موسى عبد القادر موسى، ومحمود عبد القادر موسى، ومحمد صلاح حاجي الاثنين، موجهاً لهم اتهامات في شكوى تقدم بها الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الثلاثة هم من مواطني الولايات المتحدة وولدوا في كينيا.

كما لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين موسى عبد القادر موسى ومحمود عبد القادر موسى أم لا.

وبحسب الإفادة الخطية، اشترى موسى، بمساعدة كل من حاجي ومحمود موسى، تذاكر طيران في وقت سابق من هذا الشهر للسفر من غراند رابيدز إلى العاصمة الصومالية، مقديشو. كذلك قاد حاجي ومحمود موسى السيارة بعبد القادر موسى إلى مطار جيرالد ر. فورد الدولي في غراند رابيدز.

ولا تذكر سجلات المحكمة على الإنترنت أسماء محامي المتهمين.