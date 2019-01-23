رغم الإغلاق.. ترمب مصمم على خطاب حالة الاتحاد بموعده

قال مسؤول في الإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني إن الرئيس دونالد ترمب ما زال يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس أواخر الشهر الجاري طبقاً لما هو مقرر.

وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه إن البيت الأبيض بعث بطلب إلى المسؤول عن النظام في مجلس النواب، لإجراء "استعراض" خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير كانون الثاني.

وفي وقت سابق أذاعت قناة فوكس نيوز التلفزيونية نبأ تقديم الطلب.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد طالبت ترمب في الأسبوع الماضي بإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جمع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات أخرى باعتبار أن نحو ربع الحكومة الأميركية مغلق منذ يوم 22 ديسمبر كانون الأول.

ويتعين على ترمب أن يقدم إلى الكونغرس تقريراً عن الدولة، لكن ليس مطلوبا منه بالضرورة أن يقدمه في خطاب يلقيه أمام المشرعين الأميركيين في بث تلفزيوني مباشر. وبعثت بيلوسي برسالة إلى ترمب يوم 16 يناير كانون الثاني حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونغرس مكتوبا.

وقام ترمب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأميركية هناك.