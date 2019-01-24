بيلوسي تمنع ترمب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد بالكونغرس 

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأميركي #نانسي_بيلوسي ، الأربعاء، الرئيس دونالد #ترمب بأنه لن يُسمح له بإلقاء #خطاب_حالة_الاتحاد_السنوي داخل مقر المجلس إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي الجزئي.

وفي رسالة إلى ترمب، قالت بيلوسي "أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة".

وإصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس.

وكان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق الأربعاء، إنه يعتزم إلقاء الخطاب في مجلس النواب في الموعد المقرر، رافضا طلب بيلوسي تأجيله، لكنه عاد في وقت لاحق ليقول إنه سيقوم بحدث بديل للخطاب.

ووصف ترمب قرار بيلوسي بأنه "مخز".