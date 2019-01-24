واشنطن: مادورو لا يملك السلطة لقطع العلاقات معنا 

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن #نيكولاس_مادورو ليست لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن، وذلك بعد أن أمهل الزعيم الاشتراكي 72 ساعة لممثلي الولايات المتحدة الدبلوماسيين لمغادرة #فنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "إن الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو، لذلك فإن الولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الرئيس السابق نيكولاس مادورو لديه السلطة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة أو للإعلان عن أن دبلوماسيينا أشخاص غير مرغوب فيهم".

وكان الرئيس الفنزويلي #نيكولاس_مادورو ، قد أعلن في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزعيم المعارضة في #فنزويلا خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال مادورو أمام مؤيديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس، إنه يمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الأربعاء، الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، "رئيساً بالوكالة" بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام الآلاف من مؤيديه في كراكاس.

كما اعترفت عدة دول من أمريكا الجنوبية بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.