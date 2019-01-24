وسائل إعلام: قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في ولاية فلوريدا

أفادت تقارير إعلامية أميركية، اليوم الخميس، عن سقوط قتلى إثر #إطلاق_نار في مصرف في ولاية #فلوريدا .

وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفذ إطلاق النار في فلوريدا ويبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا الأربعاء في إطلاق نار داخل بنك في بلدة صغيرة بوسط فلوريدا.

وصرح كارل هوجلوند قائد شرطة بلدة سيبرينج في مؤتمر صحافي قائلا، إن المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم زيفين زافير (21 عاما)، دخل بنك صن تراست في البلدة التي تبعد نحو 152 كيلومترا جنوبي أورلاندو، بعد الساعة 12:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:30 بتوقيت غرينتش) وشرع في إطلاق النار.

وذكرت السلطات أن زافير اتصل بالشرطة وقال إنه أطلق النار داخل البنك.

وقالت الشرطة إنه بعد فشل محاولات لإقناعه بمغادرة البنك، دخلت فرقة من القوات الخاصة إلى المبنى وواصلت التحدث مع المسلح إلى أن استسلم بعد ذلك.

ولم ترد تفاصيل بشأن الضحايا. ولم يتضح إن كانت هناك إصابات أخرى في البنك.