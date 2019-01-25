بومبيو سيدعو مجلس الأمن للاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو سيدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي غدا السبت بشأن التطورات في فنزويلا مشيرة إلى أنه سيحث الدول الأعضاء على الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

من جانبه، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة السياسة الأميركية "التدميرية" في فنزويلا، بعد أن أعلنت واشنطن دعمها زعيم المعارضة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "في رأيي فإن السياسة الأميركية في فنزويلا والعديد من الدول الأخرى تدميرية".

ويعقد اجتماع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا بناء على طلب الولايات المتحدة بعدما اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بجوايدو رئيسا لفنزويلا وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وتعارض روسيا طلب مجلس الأمن.