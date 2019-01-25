البيت الأبيض: توقيف روجر ستون لا علاقة له بترمب

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن توقيف روجر ستون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابق، بموجب اتهام أصدره بحقه المدعي الخاص روبرت مولر، لا علاقة له بترمب.

وقال إن ترمب لم يرتكب أي خطأ لربطه بتوقيف ستون.

جاء ذلك بعدما أوقفت السلطات الأميركية، الجمعة، روجر ستون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابق، بموجب اتهام أصدره بحقه المدعي الخاص روبرت مولر، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وتم توجيه 7 تهم لستون تشمل عرقلة إجراء رسمي، والإدلاء بأقوال كاذبة، والتلاعب بالشهود، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من وسائل الإعلام نقلا عن مكتب مولر الذي يقود التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وفي وقت سابق، وصف المدعي الخاص، روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، بــ"غير الدقيقة" معلومات نشرها موقع إخباري تفيد أن الرئيس دونالد ترمب طلب من محاميه السابق الكذب أمام الكونغرس.

وكان موقع "بازفيد نيوز" الأميركي، ذكر بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفيدرالية لم يكشفهما، أن ترمب طلب من محاميه السابق، مايكل كوهين، أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس عام 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.