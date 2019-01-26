بومبيو يغرد بالصور.."اختلف الدكتاتوريون والنتائج عينها"

وصف وزير الخارجية الأميركي، مساء الجمعة، الرئيسين الفنزويلي والإيراني، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، بالدكتاتوريين.

ونشر مايك بومبيو على حسابه الرسمي على تويتر صورة تجمع بين الرئيسين الإيراني، حسن روحاني، والفنزويلي، نيكولاس مادورو، بحضور المرشد الإيراني، علي خامنئي، وكتب فوقها "عدة دكتاتوريين، ونفس النتائج..".

كما نشر صورة أخرى لمادورو بصحبة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي كان عين، الجمعة، إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديمقراطية" إلى هذا البلد الذي اعترفت الولايات المتحدة بخوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" له.

إلى ذلك، أشارت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إلى أنها تعمل على تشديد الخناق المالي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع تصعيدها لجهودها لنقل السيطرة على الأصول الحكومية إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو.

ولكن بيان الوزارة لم يصل إلى حد إعلان تجميد أصول وحسابات فنزويلا في الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد اعترفت يوم الأربعاء بغوايدو رئيس البرلمان رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.