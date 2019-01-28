مسؤول أميركي: لا نسعى لوجود عسكري دائم في أفغانستان

قال مسؤول حكومي أميركي كبير، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما.

وتحدث المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث لوكالة "رويترز" عن "تقدم كبير" في المحادثات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة طالبان، وتناولت سحب القوات الأجنبية، إلا أنه أضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

موضوع يهمك دعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الاثنين طالبان إلى "بدء محادثات جدية" مع الحكومة في كابول، وذلك في أعقاب مفاوضات... الرئيس الأفغاني يدعو طالبان لبدء محادثات جدية مع كابول العرب و العالم

وتابع المسؤول الأميركي الموجود في العاصمة الأفغانية كابول: "بالتأكيد لا نسعى لتواجد عسكري دائم في أفغانستان".

وأضاف: "هدفنا المساعدة على تحقيق السلام في أفغانستان، ونرغب في شراكة مستقبلية يتم تحديدها مع حكومة ما بعد السلام.. نود أن نترك إرثا طيبا".

وقال إنه لا يمكن أن يحدث انسحاب دون وقف إطلاق النار.

وإلى جانب مسألة سحب القوات، قال المسؤول الأميركي إن تقدما تحقق على صعيد المخاوف الأميركية بشأن استخدام أفغانستان قاعدة لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش لتنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف: "هذا هو سبب قدومنا إلى أفغانستان في المقام الأول".

في سياق متصل، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الاثنين إن وجود القوات الأجنبية قائم على اتفاق دولي، وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل.

وأضاف في كلمة تلفزيونية "الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل".

وتابع: "الوجود الحالي للقوات الأجنبية مبني على ضرورة كانت دائما محل بحث وسنظل نبحثها.. ونحاول تقليص العدد إلى الصفر وفقا لخطة محددة ومعدة".