أميركا.. إصابة 5 ضباط شرطة بالرصاص في هيوستون

أصيب 5 ضباط بشرطة مدينة هيوستون الأميركية بالرصاص أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش الاثنين، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

ولم يكشف المسؤولون عن حالة الضباط المصابين. وذكرت شرطة هيوستون في رسالة على تويتر أن الموقع لا يزال مسرحاً نشطاً للجريمة ونصحت الناس بتجنب المنطقة.



من جانبه، قال رئيس بلدية هيوستون، سيلفستر تيرنر، في رسالة على تويتر، إن مشتبهاً به أصيب أيضاً بالرصاص.



وأوردت صحيفة هيوستون كرونيكل، مستشهدة بمصدر في إنفاذ القانون، أن الضباط أصيبوا بينما كان أفراد من إدارة مكافحة المخدرات ينفذون أمر التفتيش.



وقال رئيس نقابة ضباط شرطة هيوستون، جو جمالدي، في رسالة منفصلة على تويتر، إن أحد الضباط نقل جواً إلى المستشفى.



كما أشارت شرطة هيوستون على تويتر إلى أن الأربعة الآخرين يعالجون أيضاً في المستشفى.