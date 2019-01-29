أميركا لمواطنيها:لا تذهبوا لفنزويلا..لن نستطيع مساعدتكم

طلبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، من مواطنيها "عدم التوجّه" إلى فنزويلا بسبب الأخطار المحدقة بسلامتهم، على خلفية الأزمة السياسية والدبلوماسية في هذا البلد.

وحتى الآن، كانت واشنطن طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى فنزويلا، لكنها رفعت هذا التحذير إلى حده الأقصى بعد اعتراف الولايات المتحدة بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

موضوع يهمك طلب النائب العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، الثلاثاء، من المحكمة العليا منع المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيساً... فنزويلا.. غوايدو ممنوع من السفر وحساباته مجمدة العرب و العالم

وحذرت الخارجية الأميركية خصوصا من ارتفاع نسبة الجرائم، ومن التظاهرات التي قد تتخذ منحى عنيفا، ومن "الاعتقالات التعسفية التي قد تطاول مواطنين أميركيين".

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تملك سوى "قدرة محدودة على تأمين مساعدة عاجلة" لمواطنيها في فنزويلا، بسبب استدعاء الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي هناك.

وسحبت واشنطن موظفيها غير الأساسيين من فنزويلا، وفرضت عقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة هناك.