البنتاغون: توجيه عدة آلاف من القوات إلى حدود المكسيك

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، بات شاناهان، إن بلاده سترسل "عدة آلاف" إضافية من القوات الأميركية إلى الحدود الجنوبية، لتقديم دعم إضافي لوزارة الأمن الداخلي.

وقال إن القوات ستستخدم بشكل أساسي لتثبيت حواجز سلكية إضافية وتوفير مزيد من المراقبة للمنطقة. تدعو الخطط إلى حوالي 150 ميلًا إضافيًا من الأسلاك الشائكة.

ووافق البنتاغون على نشر موسع لقوات أميركية على الحدود حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. وكان المسؤولون يعملون على تحديد عدد القوات المطلوبة وأي قوات يجب نشرها.

وضغط أعضاء #الكونغرس على قادة #البنتاغون خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل لشرح نشر القوات بشكل أفضل وما هي المهام التي تعاني بسبب نشر قوات على الحدود.

وهناك حوالي 2400 جندي أميركي يعملون في مهمة الحدود.