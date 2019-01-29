مرشح ترمب لمنصب وزير العدل: لم يناقش معي تحقيقات مولر

أبلغ مرشح الرئيس الأميركي، وليام بار، لمنصب وزير العدل المشرعين الأميركيين في تعليقات مكتوبة نشرت الاثنين، بأنه لن يتخذ أي خطوات لإقالة المحقق الخاص، روبرت مولر، على نحو غير ملائم، موضحاً أن دونالد ترمب لم يبحث معه قط فحوى التحقيق الذي يجريه مولر بشأن روسيا.

وفي رده على أسئلة أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قال بار إنه بحث مع المسؤولين بوزارة العدل مسألة إعفاء نفسه من الإشراف على تحقيق مولر في دور روسيا بانتخابات 2016. ومن المقرر أن تصوت اللجنة الثلاثاء على التصديق على تعيين بار وإحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ بأكمله لإقراره.

كما كتب بار رداً على تساؤل للسناتور الديمقراطي، باترك ليهي: "لم يطلب الرئيس مني معرفة وجهة نظري بشأن أي جانب من جوانب التحقيق ولم يسألني عما سأفعله بشأن التحقيق".

ووصف الرئيس الجمهوري تحقيق مولر بأنه "حملة اضطهاد" رغم أن بار قال هذا الشهر، خلال جلسة النظر في تعيينه، إنه سيتيح للمحقق الخاص استكمال تحقيقه وتعهد بأن يعمل كل ما في وسعه للكشف عن أكبر قدر من تفاصيل نتائج التحقيق.

وتعرض بار لانتقادات من الديمقراطيين بسبب مذكرة أرسلها إلى المسؤولين بوزارة العدل والبيت الأبيض العام الماضي، وصف فيها تحقيق مولر فيما إذا كان ترمب أعاق سير العدالة بأنه "سوء فهم قاتل".

وإذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينه، فسوف يشرف بار على تحقيق مولر فيما إذا كانت حملة ترمب الرئاسية تواطأت مع روسيا. وينفي ترمب مثل هذا التواطؤ كما تنفي روسيا تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية.

كذلك عبر الديمقراطيون عن قلقهم بشأن ما إذا كان بار سيكشف للكونغرس على نحو كاف جميع التفاصيل المتعلقة بتحقيق مولر بما في ذلك أي قرار بعدم اتهام أشخاص بعينهم. وأشار بار إلى أن بعض التفاصيل ربما تظل طي الكتمان.