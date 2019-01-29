11.4 مليار دولار خسائر التأمين جراء حرائق كاليفورنيا

أعلنت الهيئة المشرفة على قطاع التأمين بولاية كاليفورنيا، الاثنين، أن حرائق الغابات الأشد فتكاً والأكثر تدميراً خلال 100 عام كلفت شركات التأمين أكثر من 11.4 مليار دولار.



وقال مفوض التأمين بالولاية، ريكاردو لارا، للصحافيين خلال تجمع إعلامي، إن المبلغ الإجمالي لتعويضات التأمين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني عن حريق كامب فاير، الذي دمر معظم بلدة بارادايس شمال كاليفورنيا، ارتفع 25%.



ومن بين ما يزيد عن 46 ألف طلب تقدم بها أصحاب التأمين، تعرض أكثر من 13 ألفاً من المنازل والشركات للدمار.



كما أكد لارا أن الأرقام "لم يسبق لها مثيل.. هذه أرقام هائلة بالنسبة لنا".



وتسببت حرائق الغابات في نوفمبر/تشرين الثاني مع حرائق أخرى بالولاية في ارتفاع خسائر التأمين في عام 2018 إلى 12.4 مليار دولار.



كذلك لقي 89 شخصاً حتفهم في حريق كامب فاير، فيما أصبح الآلاف بلا مأوى.