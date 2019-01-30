ترمب يحذر الأميركيين.. "لا تسافروا إلى فنزويلا"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبناء بلاده من السفر إلى فنزويلا.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على تويتر الأربعاء، مستعرضاً الوضع في #فنزويلا : مادورو أبدى استعداده للتفاوض مع المعارضة بعد العقوبات الأميركية، وقطع إيرادات النفط. والمحكمة العليا استهدفت غوايدو. في حين تنتظر البلاد تظاهرات حاشدة اليوم. على الأميركيين الامتناع عن السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر."

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

يذكر أن المحكمة العليا في فنزويلا فرضت الثلاثاء حظرا على سفر خوان غوايدو وجمدت حساباته المصرفية رداً منها فيما يبدو على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة والمتوقع أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الفنزويلي المتداعي بالفعل.

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ودعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان #غوايدو إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو بالدعوة لاحتجاجات على الصعيد الوطني الأربعاء.

في حين أبدى #مادورو ، استعداده الأربعاء للتفاوض مع المعارضة، معلناً تأييده إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.