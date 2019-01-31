ترمب: "الكفاح من أجل الحرّية بدأ" في فنزويلا

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأربعاء، بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس نيكولاس #مادورو، ورأى في ذلك "كفاحاً من أجل الحرّية".

وكتب ترمب على #تويتر "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!".

وأجرى ترمب الأربعاء اتصالاً هاتفيّاً بالمعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، و"هنّأه" بعدما كان قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتّحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ ترمب وغوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائيّة بين الولايات المتّحدة وفنزويلا".

وترمب أوّل رئيس يعترف بغوايدو. وكرّر الرئيس الأميركي خلال الاتّصال دعمه "لمعركة فنزويلا من أجل الديمقراطيّة"، فيما أشار بيان #البيت_الأبيض إلى "الديكتاتور السابق مادورو".

وكتب غوايدو على تويتر "أشكر لرئيس الولايات المتّحدة دونالد ترمب اتّصاله"، مؤكّداً أنّ الرئيس الأميركي كرّر دعمه الرّاسخ لـ"العمل الديمقراطي" القائم.