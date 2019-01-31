واشنطن: نائب الرئيس الأميركي سيحضر قمة وارسو

أعلن البيت الأبيض في بيان، الأربعاء، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، سيتوجه إلى أوروبا في منتصف فبراير بالنيابة عن الرئيس دونالد ترمب لحضور قمة وارسو في العاصمة البولندية.

وذكر البيان أن نائب الرئيس الأميركي سيقوم عقب حضور القمة في بولندا، بزيارة ألمانيا حيث تستغرق جولته من 13 إلى 16 فبراير 2019.

وقالت إليسا فرح، السكرتيرة الصحافية لنائب الرئيس الأميركي، إنه سيعيد تأكيد التزام الإدارة الأميركية بالسلام والاستقرار الدوليين، مع الاعتراف بقيمة الشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسؤولياتنا الأمنية المشتركة.

وسيتطرق نائب الرئيس الأميركي إلى التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء للمساعدة في بناء شرق أوسط قوي وآمن وقابل للنمو الاقتصادي، بحسب بيان البيت الأبيض.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت المحاور الأربعة التي ستتم مناقشتها وهي: الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم إيران في البرنامج المُعلن، غير أن مراقبين يرون أنه من الواضح أن المحاور الأربعة ستركز بشكل مباشر حول إيران ودورها التخريبي في المنطقة فيما يتعلق بدعم وتمويل الإرهاب والجماعات والميليشيات المسلحة وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل وهجماتها السيبرانية ضد أهداف غربية وأميركية، فضلا عن طموحاتها النووية الجديدة.