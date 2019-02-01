بومبيو بالفارسية: حتى روحاني يقر بفشل النظام لـ 40 عاما

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو، تغريدة باللغة الفارسية، تزامناً مع ذكرى الثورة التي أطاحت بالشاه في #إيران عام 1979، أشار فيها إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن #روحاني حول فشل النظام على 40 عاما في تحقيق أهدافه.

وخاطب بومبيو في التغريدة الشعب الإيراني قائلا: "حتى رئيسكم حسن روحاني، يعترف بأربعين سنة من فشل النظام الإيراني. لم تكن هناك حاجة ليكون الأمر كذلك، لكن نظامكم الحاكم كان دائما يفضل الأيديولوجية على مصالح ورفاهية الشعب الإيراني".

وألحق وزير الخارجية الأميركي التغريدة بهاشتاغ #چهل_سال_شكست والتي تعني "أربعون عاما من الفشل"، وهو وسم أطلقه نشطاء إيرانيون في ذكرى انتصار الثورة الإيرانية ونشروا من خلاله فيديوهات وصورا وشعارات عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية مقابل هيمنة الطغمة الحاكمة على مقدرات البلاد وإنفاق أموال الشعب على المغامرات العسكرية الخارجية.

حتی رییس جمهورتان @HassanRouhani به ۴۰ سال شکست رژیم ایران اعتراف می کند. نیازی نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است. #چهل_سال_شکست pic.twitter.com/il6kFrWiBV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 1, 2019

من جهته، بدأ النظام الإيراني بسلسلة احتفالات ككل عام بمناسبة انتصار الثورة حيث يتباهون خلالها بتمكنهم من البقاء طيلة هذه السنوات رغم العزلة الدولية والمشاكل الداخلية والخارجية.

لكن هذا العام مختلف عما سبقه حيث تتوقع الإدارة الأميركية زيادة الاحتجاجات داخل إيران وبالتزامن مع تكثيف الضغوط الخارجية والعقوبات وكذلك اعتراف قادة النظام بصعوبة الأوضاع والتهديدات التي تشكل خطرا على بقاء النظام.

وجاءت إشارة بومبيو حول اعتراف الرئيس الإيراني روحاني بالفشل، لأن روحاني قال في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الأربعاء الماضي، إن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً، وإن الحكومة "ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة".

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لروحاني قوله: "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاماً".

وأضاف: "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".