ترمب: قد نعلن الطوارئ لبناء "الجدار"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إنه قد يعلن الطوارئ على المستوى الوطني مما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين فيما يبدو باتجاه التوصل لاتفاق يتضمن توفير تلك الأموال.

وتابع ترمب في تصريحات أدلى بها أثناء حفل بالبيت الأبيض: "لم نتوصل معهم إلى أي اتفاق".

ومضى قائلاً: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة أننا سنفعل ذلك"، في إشارة إلى إمكانية إعلان الطوارئ، مما يسمح له باستخدام أموال خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.