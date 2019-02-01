أميركا: قلقون من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية 

أعربت واشنطن، الجمعة، عن قلقها من تولي منظمة #حزب_الله الإرهابية حقائب وزارية في #الحكومة_اللبنانية.

وطالبت #واشنطن الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لحزب الله، مؤكدة في السياق ذاته الاستمرار بدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحقيق استقرار البلاد.

كما دعت واشنطن الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى قد حذر في وقت سابق حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة لميليشياته المسلحة.

وجاءت تصريحات مارشال بيلينغسليا، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، في الوقت الذي اتفقت فيه فصائل سياسية لبنانية أمس الخميس على تشكيل حكومة جديدة.

وكسر التطور مأزقاً استمر 9 أشهر والذي عمق المشكلات الاقتصادية في لبنان. ويمتلك حزب الله 3 حقائب في مجلس الوزراء اللبناني الجديد، بما في ذلك وزارة الصحة.