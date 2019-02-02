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في خطاب الاتحاد.. ترمب يدعو لكسر عقود من الجمود السياسي

المصدر: واشنطن - رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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أظهرت مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب حالة الاتحاد، الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه سيقول، أمام الكونغرس المنقسم، إن بوسع الجمهوريين والديمقراطيين "كسر عقود من الجمود السياسي".

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحافيين، الجمعة، إن ترمب سيدعو الكونغرس إلى أن يرسل إليه تشريعاً لتمويل مشروعات للبنية التحتية، كما سيطلع المشرعين على تطورات المحادثات التجارية مع الصين، ويحثهم على الموافقة على اتفاقية التجارة، التي توصل إليها مع كندا والمكسيك، والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وسوف يقول ترمب: "معاً يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي، يمكننا تجاوز الانقسامات، وعلاج الجروح القديمة وبناء تحالفات جديدة، والتوصل إلى حلول جديدة... القرار يرجع إلينا".

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