نواب أميركيون يحتجون: سجناء نيويورك يرتعدون برداً

أكد محامون ونواب أميركيون تجمعوا خارج سجن اتحادي في بروكلين، السبت، أن نزلاء السجن عانوا لأيام جراء انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء البارد، وطالبوا بحل المشاكل ونقل السجناء المرضى.



وأفادت مذكرات تقدم بها محامو دفاع اتحاديون يمثلون بعض السجناء بأن حريقا اندلع يوم الأحد الماضي في سجن بروكلين متروبوليتان أدى إلى انقطاع الكهرباء ووسائل التدفئة في السجن مع بدء تحرك الهواء القطبي البارد صوب الساحل الشرقي.

ووفقا لأوراق المحكمة، عانى بعض من أكثر من 1600 سجين وسجينة من درجات حرارة قاربت على التجمد وظلام بعد غروب الشمس وهم قابعون في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميا. وانخفضت درجة الحرارة في نيويورك إلى نحو 18 درجة تحت الصفر.

برد وزنازين مظلمة

وقالت ديردري فون دورنوم التي تشرف على فريق محامي الدفاع الاتحاديين في مقابلة عبر الهاتف، السبت، عن جولتها داخل السجن قبل يوم "النزلاء يغطون أنفسهم من الرأس إلى القدم بمناشف وبطانيات. الثلوج تغطي نوافذهم. والمزعج بشكل أكبر بالنسبة للسجناء هو أن زنازينهم مظلمة وليست هناك إضاءة".

وأضافت أن المسؤولين الكبار في السجن "لا يبالون" بالمشاكل رغم أن الحراس اشتكوا لها من البرد. وقال المحامون إن مشاكل الطاقة تعني أيضا أن النزلاء لا يمكنهم بسهولة الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم أو الحصول على أي علاج لازم.

في المقابل، أوضح السجن في بيان، السبت، أن الكهرباء انقطعت في مبنى واحد، وأن أعمال الإصلاح ستنتهي الاثنين.