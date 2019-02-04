البنتاغون يعتزم نشر آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك

قالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون إنها بصدد إرسال 3750 جنديا أميركيا إلى الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة 3 أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

وتابعت الوزارة أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أوضح منذ أيام أنه قد يعلن الطوارئ على المستوى الوطني مما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين فيما يبدو باتجاه التوصل لاتفاق يتضمن توفير تلك الأموال.

وتابع ترمب في تصريحات أدلى بها أثناء حفل بالبيت الأبيض: "لم نتوصل معهم إلى أي اتفاق".

ومضى قائلاً: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة أننا سنفعل ذلك"، في إشارة إلى إمكانية إعلان الطوارئ، مما يسمح له باستخدام أموال خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.