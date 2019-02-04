البيت الأبيض ينتقد تسريب جدول أعمال ترمب

انتقدت مادلين وسترهوت، المستشارة القريبة من الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في البيت الأبيض "تسريب جدول الأعمال اليومي" للرئيس، ووصفته بأنه "سوء استغلال معيب للثقة".

وأضافت في تغريدة على تويتر: "ما لم يتطرقوا إليه هو مئات الاتصالات واللقاءات التي يجريها أو يشارك فيها يوميا"، مضيفة "أن هذا الرئيس يعمل بشكل شاق لخدمة الأميركيين أكثر من أي رئيس آخر خلال التاريخ الحديث".

وكشف نشر جدول الأعمال اليومي "الخاص" لترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود ساعات طويلة بدون أي نشاط معلن، إلا أن فريق عمله يؤكد أن الرئيس الأميركي يعمل بالفعل "بشكل شاق".

وبحسب الوثائق التي نشرت على موقع "أكسيوس"، فإن الساعات الخمس الأولى من النهار لترمب توضع عادة تحت خانة "عمل تنفيذي"، وهي عبارة فضفاضة قد تجد لها تفسيرات عدة.

واعتبر البيت الأبيض أن اعتبار هذا الفترة "للعمل التنفيذي" وقتا حرا ينطوي على كثير من التجني.

ويوم الاثنين كان جدول أعمال ترمب الرسمي على غرار بقية أيام الأسبوع الماضي عبارة عن سطرين بسيطين:

11.45 : الرئيس يستمع لتقرير أجهزة الاستخبارات.

12.45 : الرئيس يتناول طعام الغداء مع نائب الرئيس.

إلا أن الشيء الأكيد أن الرئيس الأميركي الـ45 متابع نهم للقنوات التلفزيونية، بدليل تغريداته التي تأتي في أحيان كثيرة ردا على برامج تبثها هذه القنوات، خصوصا شبكة "فوكس نيوز" المفضلة لديه والأقرب إلى توجهاته.