ترمب عن كوريا الشمالية: سألتقي كيم في فيتنام 27 فبراير

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطاب حالة الاتحاد، الأربعاء، أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يومي 27 و28 فبراير في فيتنام.

موضوع يهمك ألقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الأربعاء، أمام أعضاء الكونغرس خطاب حال الاتحاد، والذي بدأه بتحية الحاضرين وتخصيص... ترمب: إيران "دكتاتورية فاسدة" ولن تحصل على سلاح نووي أميركا

وقال ترمب إن علاقته مع زعيم كوريا الشمالية (كيم يونغ أون) جيدة.

وذكر أن الـ15 شهراً الماضية لم تشهد إطلاق بيونغ يانغ أي تجارب صاروخية.

وأوضح أنه لولا انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لكانت واشنطن حالياً في حالة حرب مع بيونغ يانغ.

وتطرق الرئيس ترمب لعدة قضايا داخلية وخارجية خلال الخطاب.

ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة.