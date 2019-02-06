ترمب يحذر الصين: سرقة وظائف الأميركيين يجب أن تنتهي

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الصين، الأربعاء، من أنّه لن يعود بإمكانها "سرقة الوظائف والثروة الأميركية"، مطالباً بـ"تغييرات هيكلية" من بكين لإنهاء ممارساتها التجاريّة "غير العادلة"، وذلك في خطاب حول حال الاتّحاد ألقاه أمام الكونغرس.

موضوع يهمك ألقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الأربعاء، أمام أعضاء الكونغرس خطاب حال الاتحاد، والذي بدأه بتحية الحاضرين وتخصيص... ترمب: إيران "دكتاتورية فاسدة" ولن تحصل على سلاح نووي أميركا

وقال ترمب "أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)، ونحن نعمل على اتّفاق تجاري جديد مع الصين، لكنّه يجب أن يتضمّن تغييرات هيكليّة حقيقية لإنهاء الممارسات التجاريّة غير العادلة وخفض العجز المزمن لدينا وحماية الوظائف الأميركية".

ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة.