أميركا تدعو إيران إلى وقف محاولات إطلاق أقمار صناعية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها علمت بتقارير عن محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي في الفضاء الشهر الماضي، داعية طهران إلى وقف الأنشطة التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، روبرت بالادينو، في أول إفادة صحافية له منذ بداية العام: "اطلعت على التقارير، وفشلت (المحاولة)، أليس كذلك؟".



وتابع بالادينو: "نواصل دعوة النظام الإيراني إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك إطلاق المركبات الفضائية".

من جهتها، أكدت إيران أنها ستكون مستعدة لعملية إطلاق أخرى خلال بضعة أشهر.