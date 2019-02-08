ترمب يخضع لفحص طبي للتأكد من جدوى نظامه الغذائي

يخضع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، لفحص طبي سنوي لمعرفة ما إذا كان أمر طبيبه باتباع نظام غذائي صحي أكثر قد حقق نتائج.

ومن المقرر أن يجري ترمب (72 عاما) فحوصا طبية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند لتحديد وزنه ومستويات الكوليسترول وضغط الدم والعوامل الصحية الأخرى.

وقبل أكثر من عام، أعلن طبيب ترمب أنه في "صحة ممتازة". لكن تم توجيه الرئيس لمحاولة خفض وزنه من 4.5 إلى 6.8 كيلوغرام من خلال تناول الطعام بشكل أفضل والبدء في ممارسة الرياضة.

وقال مساعدون إن ترمب يتناول الآن مزيدا من الأسماك أكثر مما كان معتادا، لكنه لا يزال يتمتع بشرائح اللحم المطهية جيدا مع صلصة الطماطم والبطاطس المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترمب الدولي في واشنطن، ولطالما كان ترمب مولعا بالوجبات السريعة.

واعترف ترمب أنه لم يلتزم التزاما صارما ببرنامج حميته الغذائية. كما لم يُعرف أنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض لممارسة التمارين.