ترمب يغازل كيم.. ويؤكد "كوريا ستصبح صاروخا اقتصاديا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في وقت لاحق من الشهر الجاري سيعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال ترمب على تويتر "من يمثلونني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم يونغ أون. سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير."



وأضاف "أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام".

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

كيم لن يفاجئني.. وكوريا الشمالية ستصبح صاروخا من نوع آخر

إلى ذلك، قال في تغريدة لاحقة: "كوريا الشمالية بزعامة كيم يونغ أون ستصبح قوة اقتصادية كبرى. قد يفاجئ البعض إلا أنه لن يفاجئني لأنني تعرفت عليه، وأعي تماما ما هو قادر عليه. كوريا الشمالية ستصبح صاروخا من نوع آخر، صاروخاً اقتصاديا"

يذكر أن ترمب كان أعلن في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في 6 فبراير أنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية في فيتنام.

كما أكد أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي جيدة.

وذكر أن الـ15 شهراً الماضية لم تشهد إطلاق بيونغ يانغ أي تجارب صاروخية.

وأوضح أنه لولا انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لكانت واشنطن حالياً في حالة حرب مع بيونغ يانغ.

ويعتبر هذا الاجتماع المتوقع نهاية فبراير ثاني لقاء، بعد قمة تاريخية عقدت بين الرجلين في يونيو 2018.