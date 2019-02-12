ترمب في وجه الكونغرس.. فيتو بسبب اليمن

هددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن، معتبرة أن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعماً يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود، لا دعماً بقوات قتالية.

كما أشارت إلى أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، قد قال إن أعضاء الكونغرس يدفعون جهود تحالف دعم الشرعية للخلف مقابل توفير الذخيرة لمن يرفعون شعار الموت لأميركا.

وشدد الجبير، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي بي أس" الأميركية الأحد، على أن التحالف يخوض حرباً لمنع اختطاف اليمن من قبل تنظيمات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله.

وأوضح قائلاً: "نحن نخوض حرباً لمنع اختطاف اليمن من قبل تنظيمات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله .. استجبنا لدعوة الحكومة اليمنية.. لم يكن خياراً ولم يكن أمراً نريده.. لكن لم يكن لنا أن نسمح لبلد مهم أن يدار من قبل تنظيمات إرهابية تابعة لإيران وحزب الله.. إنه أمر غريب أن يعمل أعضاء الكونغرس على تقليص دور التحالف ودفعه للوراء أمام التنظيمات الإرهابية.. إن ذلك يوفر ذخيرة لرافعي شعار "الموت لأميركا".

يذكر أن الجبير كان قد اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، في واشنطن، حيث أعرب الأخير عن شكره على شراكة المملكة العربية السعودية المتواصلة مع الولايات المتحدة عبر الكثير من الأولويات الإقليمية والثنائية.

كذلك أعاد الوزيران التأكيد في معرض الحديث عن اليمن على دعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، للدفع قدماً بالعملية السياسية، والحاجة إلى أن تقوم كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد على وجه السرعة.