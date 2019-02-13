عقوبات أميركية جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين.

واتهمت واشنطن ضابطة أميركية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني. وكشفت الولايات المتحدة أن الضابطة المتهمة بالتجسس قدمت معلومات عن زملائها، وكشفت أسماء شخصيات أمنية لإيران.

وقالت واشنطن إن الضابطة تدعى مونيكا وايت. وقالت إن المعلومات التي قدمتها الضابطة المتهمة لإيران قد تسبب ضررا أمنيا بالغا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسات على صلة بالضابطة الأميركية المتهمة بالتجسس.

وقالت إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية ومرافق حيوية بهجمات إلكترونية.

كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أميركيين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحرس الثوري استخدم مؤتمرات "الأفق الجديد" للتجسس وتجنيد العملاء.