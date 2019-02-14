"النواب" الأميركي يقيد دعم عمليات التحالف في اليمن

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لـ"تقييد" دعم عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل هذا القرار بشأن اليمن حال موافقة مجلس الشيوخ عليه.

ومرر مجلس النواب مشروع القرار، الذي يحظى أيضا بدعم من مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة.

والتصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترمب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح القرار، لكن الإدارة الأميركية وكثيرا من رفاق ترمب الجمهوريين في الكونغرس قالوا إن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية، بحسب وكالة "رويترز".



وذكرت الإدارة أيضا أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القرار خلال 30 يوما. وكان مجلس الشيوخ قد أقر النسخة السابقة من القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 في ديسمبر/كانون الأول، لكنها لم تطرح للتصويت في مجلس النواب حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية إلى أن انتزع الديمقراطيون السيطرة عليه في الثالث من يناير/كانون الثاني بعد مكاسب كبيرة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول، المرة الأولى التي يقر فيها أحد مجلسي الكونجرس قرارا بسحب القوات المشاركة في عملية عسكرية بموجب قانون سلطات الحرب الصادر في عام 1973.

