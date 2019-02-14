مجلس الشيوخ الأميركي يؤكد تعيين ويليام بار وزيرا للعدل

أكد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين #ويليام_بار في منصب وزير العدل، فيما يواصل يحقق المحقق الخاص روبرت مولر تحرياته حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وصوّت #مجلس_الشيوخ بأغلبية 54 عضوا مقابل 45، لصالح تأكيد تعيين بار الذي شغل سابقا منصب المدعي العام أو وزير العدل في الفترة من 1991 إلى 1993.

ويخلف بار، جيف سيشنز الذي أقاله الرئيس #دونالد_ترمب العام الماضي. وكان الرئيس غاضبا من سيشنز المسؤول عن التحقيقات في ملف روسيا. وحملة ترمب.

وباعتباره كبير مسؤولي تنفيذ القانون في البلاد، سيشرف بار على العمل المتبقي في تحقيق مولر حول الكرملين وحملة ترمب.

وصوّت الديمقراطيون إلى حد كبير ضد بار، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق من موقفه غير الملتزم بجعل تقرير مولر علني.