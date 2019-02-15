بعد اتهامات بنس لأوروبا.. بومبيو يلتقي موغيريني

اجتمع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، في بروكسل، الجمعة، بعد يوم من اتهام نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.



وكان اجتماع بومبيو مع موغيريني مقرراً قبل انتقادات بنس للقوى الأوروبية خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط عقد في وارسو الخميس لم تحضره موغيريني بسبب تعارض الموعد مع موعد آخر في حلف شمال الأطلسي.



واستقبلت موغيريني، التي ساهمت في إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام 2015، بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أن يضمهما إفطار عمل من المقرر أن يستمر ساعة.



كما هزت موغيريني رأسها ولم ترد على سؤال من الصحافيين بشأن رأيها في تصريحات بنس في وارسو الخميس، التي اتهم خلالها الاتحاد الأوروبي بمحاولة تقويض أثر العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.