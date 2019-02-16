5 قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو ومقتل مطلق النار

قالت السلطات الأميركية إن مسلحاً أطلق النار ليل الجمعة، في مستودع منشأة صناعية بمدينة أورورا بولاية ايلينوي الأميركية بعد تسريحه على الأرجح من وظيفته هناك، فقتل 5 من زملائه في العمل وأصاب 5 من ضباط الشرطة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه فترديه قتيلاً.

وقالت كريستين زيمان، قائدة شرطة أورورا، إن المسلح ويدعى غاري مارتن (45 عاما) عمل لشركة هنري برات لمدة 15 عاماً قبل الحادث الذي وقع ليل الجمعة في مستودع الشركة المترامي الأطراف في أورورا التي تبعد 65 كيلومترا غربي شيكاجو.

وقالت زيمان، في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة من الليل، إنها ليست لديها أي معلومات في الوقت الراهن عما إذا كان المسلح لديه سجل إجرامي بيد أن السجلات العامة أوضحت أن مارتن أدين في عام 1995 بارتكاب هجوم عنيف في مسيسيبي.

ويمثل الهجوم أحدث واقعة عنف باستخدام سلاح ناري في بلد أصبحت فيه حوادث القتل الجماعي شائعة. وجاء الحادث بعد يوم من حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل 17 شخصاً على يد مسلح في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وقالت زيمان للصحافيين إن ضباط الشرطة الخمسة الذين أصيبوا بنيران المسلح وموظفاً سادساً أصيب في الواقعة أيضاً يخضعون للعلاج في مستشفيات محلية وحالاتهم ليست حرجة.

وأوضحت أن الضباط الخمسة أصيبوا في الدقائق الخمس الأولى من وصولهم إلى المنشأة الصناعية التي تبلغ مساحتها 29 ألف قدم مكعبة.

وأظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عدداً من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.

وقالت متحدثة باسم الرئيس دونالد ترمب إن الرئيس أُحيط علماً بالواقعة ويتابع الوضع في أورورا.

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من جهته قال ريتشارد إيرفين رئيس بلدية أورورا خلال المؤتمر الصحافي نفسه "هذا يوم حزين على مدينة أورورا".

وقبيل هذا المؤتمر الصحافي بقليل أشاد الرئيس دونالد ترمب بـ"العمل الرائع" الذي قامت به قوات الأمن في أورورا. وقال ترمب في تغريدة على تويتر "تعازينا الحارّة لكل الضحايا وذويهم. أميركا تقف إلى جانبكم!".