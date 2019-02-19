ساندرز يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020

قال سيناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز إنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.

تحدى الاشتراكي الديموقراطي، البالغ من العمر 77 عاما، هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2016.

وقال لإذاعة "فيرمونت" اليوم الثلاثاء إنه يعتزم السعي لترشيح الحزب الديمقراطي له مرة أخرى.

أعاد ساندرز تشكيل السياسة الديموقراطية، وكسب مؤيدين لدفاعه الشغوف عن المقترحات الليبرالية، بما في ذلك التعليم المجاني في الجامعات، والرعاية الصحية.

لكنه سيواجه عددا من المرشحين الديمقراطيين الآخرين، الذين يريدون أيضا استمالة قاعدة الحزب.

ومع ذلك، فإن براعة ساندرز في جمع التبرعات وإشعال الشغف بالسياسات الليبرالية سيجعله من المنافسين البارزين على ترشيح الحزب في 2020.