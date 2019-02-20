ترمب: المجنون بيرني دخل السباق للتو!

كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أن "بيرني (ساندرز) المجنون دخل السباق للتو! أتمنى له الخير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحّب بخوض بيرني ساندرز السباق إلى البيت الأبيض في 2020، لكنه قال إن المرشح الديمقراطي ربما "فوت فرصته".

Crazy Bernie has just entered the race. I wish him well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي "أتمنى لبيرني الخير. سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة مجهوده".

وأضاف "شخصياً، أعتقد أنه فوت فرصته" في تعليقه على ترشح ساندرز الذي خسر ترشيح الحزب الديمقراطي له أمام هيلاري كلينتون في 2016.

وتابع ترمب "لكنني أحب بيرني"، مؤكدا أن كليهما "يمكن أن يتفقا على التجارة". وقال "أتبع نهجا متشددا إزاء التجارة" و"المشكلة أن (بيرني) لا يعلم ما يفعل بشأن ذلك".

وأضاف ترمب أيضا أنه يعتقد أن ساندرز "لم ُيعامل باحترام" عندما ترشح ضد كلينتون في 2016. وأكد قائلا "سنرى مجهوده"، مضيفا "لدينا الكثير من المرشحين. وشخص واحد سيفوز. آمل أن تعرفوا من هو ذلك الشخص".

وساندرز (77 عاما) اتهم ترمب بأنه "عنصري" و"مريض بالكذب" لدى الإعلان عن ترشحه الثلاثاء.

موضوع يهمك قال سيناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز إنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.تحدى الاشتراكي الديموقراطي،... ساندرز يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020 أميركا

وقال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الثلاثاء، إنه سيسعى مجددا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 2020.

جاء إعلان ساندرز (77 عاماً)، وهو سياسي تقدمي شعبوي خسر محاولة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2016، خلال رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها إلى مؤيديه، متعهدا بتدشين حركة شعبية واسعة في مواجهة المصالح الخاصة التي قال إنها تهيمن على أداء الحكومة والسياسات المتبعة.

ودعا ساندرز مليون شخص لتسجيل أسمائهم لبدء هذا المسعى، وقال "حملتنا تقوم على تشكيل حكومة واقتصاد يعملان لحساب الغالبية وليس الأقلية فقط".